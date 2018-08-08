Таксист в Дагестане привёз семью под поезд: ДТП попало на видео

Три человека погибли в результате ДТП с поездом в Дагестане в ночь с 7 на 8 августа, сообщает РБК со ссылкой на республиканское МВД.

Около полуночи на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе санатория «Каспий» в Карабудахкентском районе ВАЗ (по данным разных СМИ, ВАЗ-2115 или «Лада Самара») выехал на пути. На записи в группе «Голос Дагестана» «ВКонтакте» видно, как близко в этот момент был поезд.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги подчеркнули, что автомобиль выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пассажиры поезда не пострадали.

В автомобиле погибли, по предварительным данным местных изданий, 34-летний мужчина, 33-летняя женщина и 11-летний ребёнок. В «ВК» пишут, что это была семья, таксист вёз их домой.

С серьёзными травмами в больницу попали водитель и ещё один ребёнок – видимо, он остался сиротой.