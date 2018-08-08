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08.08.2018 12:22
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Теневой финансист Костя Байкер арестован за мошенничество. Он уверяет, что не мошенничал, а занимался только обналичкой

В Москве арестован теневой финансист Константин Курамшин, также известный как Костя Байкер. Об этом 8 августа пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Курамшина обвиняют в мошенничестве более чем на 150 млн рублей. Следователи считают, что он присвоил деньги при выполнении посреднических операций. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Заявление в отношении Курамшина подал бизнесмен Евгений Шкуланов. Он уверяет, что заключил договоры о переводе в Китай 114 млн рублей за поставку промышленного оборудования. Однако партнеры якобы не выполнили обязательства, а деньги присвоили. Позже в полицию с аналогичными заявлениями пришли еще несколько предпринимателей. 

В каждом случае бизнесмены якобы переводили неким фирмам деньги за поставку товаров из-за границы, но ни товаров, ни денег не увидели. В заявлениях, которые как будто написаны под копирку, утверждается, что «группа мошенников под предлогом оказания посреднических услуг похищает деньги предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами». В общей сложности посредникам передали около 43 млн рублей, которые затем пропали.

Следствие пришло к выводу, что за всеми этими фирмами-посредниками стоит Константин Курамшин. Его задержали в Москве. Всего Курамшину сейчас вменяются три эпизода мошенничества на общую сумму более 150 млн рублей.

По данным «Коммерсанта», обвиняемый признает вину, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). По мнению Кости Байкера, речь шла не о поставке каких-то товаров, а о попытках обналичить и вывести деньги за границу по просьбе бизнесменов, которые позже обвинили Курамшина в мошенничестве. По этим статьям УК наказание предусмотрено значительно более мягкое, чем за мошенничество.

«Мы считаем, что заявители фактически являются не потерпевшими от мошенничества, а подстрекателями к незаконной банковской деятельности. Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы пользоваться услугами черного рынка», — заявил адвокат Курамшина Вадим Багатурия.

Как пишет «Коммерсантъ», Костя Байкер получил свое прозвище за любовь к мотоциклам. Он хорошо известен среди обнальщиков и бизнесменов, которые пользовались его услугами. Также Курамшин был связан с Мастер-банком, который потерял лицензию в 2013 году за незаконные операции. Топ-менеджеры финансового учреждения были осуждены на различные сроки.

В 2014 году Костя Байкер был задержан в рамках расследования уголовного дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Фигурантом дела являлся также депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, позже сбежавший на Украину и убитый там. Правда, Курамшина в итоге обвинили только в незаконном хранении оружия, вину он признал и был приговорен в 2015-м к одному году лишения свободы.

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