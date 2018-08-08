«Можно обратить в свою веру большинство регионов страны». ЦИК одобрил вопросы по пенсионному референдуму

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) одобрила все заявки инициативных групп на проведение референдума о пенсионном возрасте. Заседание, на котором рассматривали предложения, 8 августа транслировали на сайте ЦИК.

Самой точной признали заявку от КПРФ, которую подготовили в Алтайском крае. Вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?» – комиссия признала единогласно. "За" проголосовали 10 человек. Отметим, ранее сформулировать этот вопрос помог сам ЦИК.

Также не нашлось противоречий требованиям статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме РФ» в вопросах из Подмосковья и от инициативной группы, созданной под руководством кандидата в мэры столицы от «Справедливой России» Ильи Свиридова.

«Всех инициаторов поздравляю. Есть право и возможность обратить в свою веру большинство регионов страны и выйти на референдум», – заключила глава ЦИК Элла Панфилова.

Изначально вопрос не плебисцит вынесли коммунисты, но из-за неточностей ЦИК забраковала предложенную формулировку. К повторному запросу тоже нашлись замечания. В частности, критике подвергли акцент на возрасте и игнорирование льготных категорий граждан, которые сейчас выходят на пенсию раньше. Тем не менее, требовать ещё больших уточнений от авторов не стали. Следующим шагом должна стать регистрация инициативной группы.