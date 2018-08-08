«Можно обратить в свою веру большинство регионов страны». ЦИК одобрил вопросы по пенсионному референдуму
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) одобрила все заявки инициативных групп на проведение референдума о пенсионном возрасте. Заседание, на котором рассматривали предложения, 8 августа транслировали на сайте ЦИК.
Самой точной признали заявку от КПРФ, которую подготовили в Алтайском крае. Вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?» – комиссия признала единогласно. "За" проголосовали 10 человек. Отметим, ранее сформулировать этот вопрос помог сам ЦИК.
Также не нашлось противоречий требованиям статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме РФ» в вопросах из Подмосковья и от инициативной группы, созданной под руководством кандидата в мэры столицы от «Справедливой России» Ильи Свиридова.
«Всех инициаторов поздравляю. Есть право и возможность обратить в свою веру большинство регионов страны и выйти на референдум», – заключила глава ЦИК Элла Панфилова.
Изначально вопрос не плебисцит вынесли коммунисты, но из-за неточностей ЦИК забраковала предложенную формулировку. К повторному запросу тоже нашлись замечания. В частности, критике подвергли акцент на возрасте и игнорирование льготных категорий граждан, которые сейчас выходят на пенсию раньше. Тем не менее, требовать ещё больших уточнений от авторов не стали. Следующим шагом должна стать регистрация инициативной группы.
Справка:
В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. 19 июля Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении. До 24 сентября законодатели будут собирать поправки в законопроект. Пока недовольство выражают на митингах, которые проходят по всей России.