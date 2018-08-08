В хищениях при реставрации Соловецкого монастыря заподозрен владелец петербургской компании «Опрстрой»

В Москве задержан гендиректор и владелец петербургской компании «Опрстрой» Владимир Новосельцев. Его подозревают в мошенническом хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря.

Как стало известно «Фонтанке», утром 8 августа Новосельцева вызвали в Следственный комитет под формальным предлогом и после короткого разговора со следователем задержали.

В поле зрения СКР Новосельцев попал в феврале 2018 года, когда было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». В офисе «Опрстроя» тогда прошли обыски.

По версии следствия, бюджетные средства похищались при исполнении реставрационной программы объектов культурного наследия на Соловках. С 2012 года на нее выделяли около 6 млрд рублей.

С 2016-го «Опрстрой» получил от подведомственного Минкульту учреждения «Центрреставрация» контракты по реставрации ансамбля Соловецкого монастыря на общую сумму почти 700 млн рублей. Заказчик регулярно выставлял претензии петербургской компании.

По предварительным данным, следователи могли задержать еще одного предполагаемого фигуранта. Бывший управляющий компании «Балтстрой» Александр Олисов не отвечает на звонки и не выходит на связь.

Олисов временно занял должность весной 2016 года после ареста верхушки «Балтстроя» по делу Минкульта. Он, в частности, подписывал договоры с "Центрреставрацией" на сумму 190 млн рублей по реставрации Архангельской, Успенской и Никольской башен. Директор "Центрреставрации" Олег Иванов тоже к тому времени был задержан, от учреждения подпись ставил его заместитель Александр Молодкин.