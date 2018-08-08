В Петербург вернется 30-градусная жара. Но ненадолго

Июльская жара ненадолго вернется в Петербург, но уже к выходным горожанам стоит готовиться к дождям и похолоданию.

В ближайшие два дня столбик термометра в городе на Неве вновь поднимется до 30 градусов Цельсия, сообщили «Фонтанке» 8 августа в Северо-Западном гидрометцентре.

«Мы ожидаем, что такая погода продержится два дня, а на выходных произойдет понижение до 21 – 24 градусов», – отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Рудык.

Новости о грядущем кратковременном потеплении подтвердили и в центре «Фобос». По словам синоптика Михаила Леуса, причиной 30-градусной жары станут солнечный и сухой антициклон и циклон, двигающийся с запада на восток вдоль арктического побережья европейской части России.

«Только это ненадолго. Уже в субботу следующий циклон будет смещаться южнее и днем вызовет кратковременные дожди и грозы, ограничивая прогрев до плюс 22 – 24 градусов Цельсия», – отметил Леус.