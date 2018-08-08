Слабый рубль оказался сильнее хорошей погоды: туропоток между Россией и Финляндией сокращается

За январь – июль 2018 года на границе Финляндии и России зарегистрированы 5,144 млн пересечений, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2017-го и на 30% — чем в пиковом 2013-м. Об этом 8 августа сообщает Пограничная охрана Финляндии.

Рост пассажиропотока наблюдался лишь на МАПП «Иматра» («Светогорск») — там побывало на 1,9% больше путешественников. Из трёх самых крупных пунктов пропуска больше всего потерял МАПП «Торфяновка» («Ваалимаа») — 1,6%. Именно его обычно используют автомобилисты, чтобы попасть в столицу Финляндии. В «Брусничном», через которое идёт дорога в приграничную Лаппеенранту, и в «Вайниккала», принимающем поезда Петербург — Хельсинки и Москва — Хельсинки, спад был небольшим — 0,3% и 0,4% соответственно. Доля россиян вместе с ростом курса евро сократилась с 78 до 77%. Улучшить статистику прошлого года не помог даже чемпионат мира, во время которого «Аллегро» перевёз 23 тыс. болельщиков. На северных погранпунктах пассажиропоток сократился сильнее.

Убежища на границе с Россией попросили 11 человек. Их национальности финские пограничники не разглашают.