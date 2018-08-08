Британского журналиста Грэма Филлипса задержали в посольстве Грузии в Лондоне — за «натовских зомби»

Британский тележурналист Грэм Филлипс, освещавший в прессе, среди прочего, военный конфликт России и Грузии в 2008 году, задержан в грузинском посольстве в Лондоне за свои высказывания.

Филлипс пришел на выставку художника Гии Бугадзе, которая приурочена к десятой годовщине конфликта в Южной Осетии, и начал выкрикивать провокационные высказывания, в частности якобы назвав собравшихся «фашистами» и «натовскими зомби». Об этом 8 августа в своем «Фейсбуке» рассказала журналист Тамара Карелидзе.

Судя по размещенному в Сети видео, британец встал перед картинами Бугадзе в посольстве и начал доносить свою точку зрения, снимая происходящее для своего блога. Он обвинил Грузию в конфликте, подчеркнув, что был на месте событий и своими глазами видел происходящее там. Собравшиеся обвинили Филлипса в «российской пропаганде». Тогда репортер начал указывать на полотна художника, повторяя, что это «пропаганда НАТО», «пропаганда Грузии». Британского журналиста задержала полиция.

Это не первый раз, когда Филлипс врывается куда-то с намерением донести свои мысли. В частности, в 2016 году он проник в редакцию немецкого издания Correctiv, где требовал личной встречи с журналистом Маркусом Бенсманном, который расследовал крушение «Боинга» МН17 на Украине. В итоге репортера задержали правоохранительные органы.

Грэм Филлипс получил широкую известность в России, освещая события периода Евромайдана и конфликт на востоке Украины. Его сюжеты можно было увидеть на российских телеканалах RT и «Звезда». Также он неоднократно рассказывал о событиях на Украине для западных изданий, например Newsweek и What’s on. Помимо этого у Филлипса есть блог на YouTube, где он делится своими впечатлениями от России и рассказывает о «дезинформации британской прессы».

За свою деятельность Филлипс получил награду Луганской народой республики «За заслуги» II степени.