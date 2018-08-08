Медведев поручил Минобороны, Минприроды и «Росатому» решить вопрос с водой для Крыма

Минприроды и Минобороны будут решать вопрос с обеспечением водой Крымского полуострова. Поручение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев, который хочет услышать предложения до 10 сентября. Документ опубликован на сайте правительства 8 августа.

«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением, в том числе, в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации», — говорится тексте документа.

Крым начал испытывать проблемы с водой, в частности для нужд сельского хозяйства, после референдума 2014 года. Украина, которая не признает результаты и считает полуостров своей территории, перекрыла доступ к Северо-Крымскому каналу, который подавал воду из Днепра.

Ситуацию с питьевой водой спасло бурение артезианских скважин. По крымской части канала воду на равнины начали подавать из Белогорского водохранилища, но культивирование некоторых водолюбивых культур, например риса, прекратили.

В июне 2018 года в Крыму установилась жаркая погода и началась засуха. 4 июня глава региона Сергей Аксенов ввел в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах режим чрезвычайного положения.