Центризбирком может одобрить сразу три вопроса для референдумов о пенсионном возрасте

Центризбирком готов одобрить три вопроса о повышении пенсионного возраста, которые были предложены для референдума инициативными группами в Алтайском крае, Москве и Подмосковье. Как пишут «Ведомости», об этом свидетельствует проект решений, который 8 августа раздали перед заседанием ЦИК.

В Москве вопрос звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» Инициативную группу по проведению референдума возглавляет кандидат в мэры от «Справедливой России» Илья Свиридов.

В Алтайском крае хотят вынести на плебисцит вопрос от КПРФ, который был поправлен с помощью ЦИК. Звучит он следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?» Прошлую формулировку коммунистов ЦИК признал не соответствующей требованиям закона. Она звучала немного проще: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

В Подмосковье на референдум хотят вынести вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» Кто в Московской области возглавляет инициативную группу, пока неизвестно.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что в целом в избирком поступили уже 30 уведомлений из 19 регионов о «намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума». Но далеко не всем активистам удалось это сделать, подчеркнула Памфилова.