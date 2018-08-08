Возле петербургской дамбы обосновалась колония цапель. Надолго они не задержатся

Больше десятка цапель замечены рядом с комплексом защитных сооружений на подъезде к Кронштадту. Богатое на растительность мелководье регулярно притягивает пернатых, но такие соседки поселились впервые.

Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений, непривычного вида птицы привлекли внимание сотрудников утром 7 августа. Вышагивающих в зарослях пернатых заметили с дороги, по длинным шеям и тонким ногам безошибочно опознали цапель, но с видом не определились. Серые обитают в Ленинградской области, белые – более редкие гости. Впрочем, ни тех, ни других с 2011 года, когда КЗС ввели в эксплуатацию, поблизости не видели ни разу.

Зато кроме привычных чаек наблюдали качек и лебедей. Штатные экологи объясняют такое засилье птиц благоприятными условиями. Те же качки, по словам работников, дамбу покинули уже вместе с птенцами. Цапли настолько задерживаться не будут. Как уточнили «Фонтанке» орнитологи Ленинградского зоопарка, период гнездования у птиц закончился, и сейчас они покидают насиженные места. К КЗС их, вероятнее всего, привлекло обилие корма.

На фото попали оба вида. Понаблюдать за серой и белой цаплей пока можно рядом с дамбой №6 по дороге в Кронштадт. В Дирекции КЗС временных жильцов охарактеризовали как «грациозных и пугливых» – вблизи рассмотреть их не удастся.