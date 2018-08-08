18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +27
$ 63.59р
73.82р
14:56 08.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
08.08.2018 12:56
Печать

Смерть пешехода на КАД попала на видео: всё началось с небольшого ДТП

Наезд на пешехода на КАД – авария на ремонтируемом участке кольцевой развивалась по типичному сценарию. Пешеход за пару минут до смертельного удара был водителем, но остановился и вышел на дорогу.

Как сообщили «Фонтанке» 8 августа в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 августа около 17 часов на 26-м километре внутреннего кольца 50-летний мужчина на «Тойоте» совершил наезд на пешехода, мужчину 1961 года рождения, который остановился для осмотра своей машины. Пешеход скончался на месте.  

Момент удара зафиксировал видеорегистратор очевидца. На записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

видео: Мегаполис/vk.com

«Мегаполис» описывает произошедшее. Туристический автобус стоит за оградительными бонами. В какой-то момент легковой автомобиль начинает перестраиваться из правого ряда в левый, и обзор ему, видимо, преграждает попутный фургон. Водитель легковушки поздно замечает временное ограждение и сбивает человека, находящегося за ним.

Александр со слов своего тестя, ехавшего в автобусе, рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», что сначала произошло незначительное ДТП: столкнулись автобус и легковушка, «немного притёрлись», после чего водитель автобуса вышел осмотреть повреждения, «и тут такое»!

По словам очевидцев, это был рейсовый автобус №810, следовавший по маршруту Светогорск – «Девяткино». Информацию от тех, кто был в автобусе, передаёт и Маруся в группе «Светогорск ВКонтакте»: «Автобус был подрезан каким-то <...>. Водитель, чтобы не врезаться в другие машины, выехал на поребрик, помял ограждения. Был удар. Водитель вышел на улицу вызвать ДПС, и его сбил проезжающий автомобиль».

«Водитель автобуса пошёл осматривать повреждения», – уточняет в «ДТП и ЧП» Елена. «Бедолагу чуть ли не напополам разорвало, нога оторвана была, так что не выжил он», – подтверждает Роман.

Напомним, до 22 августа на 13-километровом отрезке внутреннего кольца (с 28-го по 41-й километры) дорожники устраняют колейность, ограничивая движение поэтапно.

Находиться на проезжей части на автомагистрали очень опасно, даже сидя в салоне автомобиля. 17 июля на ЗСД был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта. В то же время на КАД «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту», в результате в «Ладе» погибла женщина и тяжело пострадал мужчина. 

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Петербургская недвижимость
07.08.2018 16:40

Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.
ГК «Эталон»
07.08.2018 13:01

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.
Setl City
06.08.2018 15:13

Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»