Смерть пешехода на КАД попала на видео: всё началось с небольшого ДТП

Наезд на пешехода на КАД – авария на ремонтируемом участке кольцевой развивалась по типичному сценарию. Пешеход за пару минут до смертельного удара был водителем, но остановился и вышел на дорогу.

Как сообщили «Фонтанке» 8 августа в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 августа около 17 часов на 26-м километре внутреннего кольца 50-летний мужчина на «Тойоте» совершил наезд на пешехода, мужчину 1961 года рождения, который остановился для осмотра своей машины. Пешеход скончался на месте.

Момент удара зафиксировал видеорегистратор очевидца. На записи видно, как страшно подлетает в воздух человек, и его перекидывает за отбойник.

«Мегаполис» описывает произошедшее. Туристический автобус стоит за оградительными бонами. В какой-то момент легковой автомобиль начинает перестраиваться из правого ряда в левый, и обзор ему, видимо, преграждает попутный фургон. Водитель легковушки поздно замечает временное ограждение и сбивает человека, находящегося за ним.

Александр со слов своего тестя, ехавшего в автобусе, рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», что сначала произошло незначительное ДТП: столкнулись автобус и легковушка, «немного притёрлись», после чего водитель автобуса вышел осмотреть повреждения, «и тут такое»!

По словам очевидцев, это был рейсовый автобус №810, следовавший по маршруту Светогорск – «Девяткино». Информацию от тех, кто был в автобусе, передаёт и Маруся в группе «Светогорск ВКонтакте»: «Автобус был подрезан каким-то <...>. Водитель, чтобы не врезаться в другие машины, выехал на поребрик, помял ограждения. Был удар. Водитель вышел на улицу вызвать ДПС, и его сбил проезжающий автомобиль».

«Водитель автобуса пошёл осматривать повреждения», – уточняет в «ДТП и ЧП» Елена. «Бедолагу чуть ли не напополам разорвало, нога оторвана была, так что не выжил он», – подтверждает Роман.

Напомним, до 22 августа на 13-километровом отрезке внутреннего кольца (с 28-го по 41-й километры) дорожники устраняют колейность, ограничивая движение поэтапно.

Находиться на проезжей части на автомагистрали очень опасно, даже сидя в салоне автомобиля. 17 июля на ЗСД был сбит водитель, который вышел из машины, чтобы поднять улетевший с грузовика кусок пенопласта. В то же время на КАД «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту», в результате в «Ладе» погибла женщина и тяжело пострадал мужчина.

19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео.

В начале мая также на КАД у другого «Матиза» лопнуло колесо. Очевидцы остановились, чтобы помочь, и в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой попал в реанимацию.