Редкая недвижимость: жилье не выше сосен

Малоэтажное жилье, которое считается наиболее комфортным для проживания, достаточно редкий формат для Петербурга. Наиболее перспективно строительство таких домов – в Пулково и в Пушкинском районе.

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Плюсы жилья четыре этажа плюс мансарда очевидны.

«Как правило, жизнь в малоэтажных проектах предполагает наличие небольшой придомовой территории, меньшее количество соседей, более семейную, тихую жизнь, хорошую экологию и чистый воздух и многое другое, – говорит Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопмента Becar Asset Management. – Малоэтажная застройка в России располагается обычно в ближайшем пригороде или на границе области и города. Такой класс жилья выбирают те, кто хотел бы жить на природе и тяготеет к уединению и определенному уровню комфорта таких комплексов. Но привязан к динамичному ритму жизни и полному набору инфраструктуры под рукой».

Дорогое удовольствие

В Петербурге мест для строительства малоэтажных комплексов немного. В большинстве случаев они появляются там, где по нормативам невозможно построить жилье другой высотности. Возводить невысокие дома на участках, предназначенных для многоэтажного жилья, девелоперы на станут – это невыгодно.

«С экономической точки зрения строить малоэтажные дома в классах эконом и комфорт почти бессмысленно, – уверен Юрий Колотвин, генеральный директор ООО «ПСК». – Просто потому, что на квадратный метр земли, которая стоит довольно много, у застройщика мало продаваемых метров. Но появление малоэтажных проектов зависит не только от экономики, но и от логики. Застройщик вряд ли станет возводить «малоэтажки» в квартале «высоток» – это нелепо. Ведь что в таком случае люди будут видеть из окон квартиры?»

«Как правило, малоэтажное жилье в Северной столице возводится либо в историческом центре, либо в парковых зонах, – рассказывает Петр Буслов, руководитель группы маркетинга Группы ЦДС. - В пределах КАД такие проекты как правило относятся к сегменту жилья бизнес-класса. Стоимость «квадрата» в них составляет от 130-200 тыс. руб. За Кольцевой автодорогой – в Пушкинском районе города, например, можно найти проекты более демократичного ценового формата, в которых стоимость квадратного метра начинается от 80 тыс. руб».

Согласен с этим и Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест». По его мнению, из-за дороговизны земли все новые малоэтажные проекты в Петербурге, как правило, относятся к бизнес-классу и сегменту премиум. В линейке предложения «Строительного треста» в Северной столице есть один малоэтажный проект бизнес-класса – жилой комплекс «Сосновка» в Выборгском районе. Средняя стоимость квартиры – 16,2 млн руб., 75% квартир – трехкомнатные.

«Практически все малоэтажные проекты в Санкт-Петербурге находятся в Приморском, Выборгском, Пушкинском и Красносельском районах, – рассказывает Ян Свояволя, директор по маркетингу «Главстрой Санкт-Петербург». – В состав жилого микрорайона «Юнтолово» в Приморском районе входят многоэтажные, среднеэтажные, а также компактные малоэтажные кварталы. При этом площадь участка, отведенного под строительство малоэтажных домов, составляет около 75% от всего объема территории ЖК. Подобное зонирование создает возможность покупателям выбрать свой, наиболее подходящий вариант жилья».

Перспективное Пулково

По словам Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на конец первого полугодия малоэтажное жилье в Петербурге занимает всего лишь 5,1% от объема предложения, годом ранее доля была больше – 5,8%. В общем объеме спроса в городе в январе-июне 2018 года такое жилье занимало 3%, а год назад – 4%.

«Снижение объемов малоэтажного жилья и в спросе, и в предложении напрямую связано с тем, что вынужденно были завершены продажи в малоэтажном комплексе «Планетоград» от Setl City», – рассказывает она. – Здесь как раз начали реализовывать малоэтажный проект комфорт-класса, который включал дома высотой 4 этажа с мансардой, школы, детские сады, пешеходные бульвары, велосипедные дорожки, все необходимую торгово-сервисную инфраструктуру».

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в районе Пулково расположены крупные проекты, на текущий момент находящиеся в разработке. Строительство будет вестись на участке свыше 2,8 га.

Тяготеет к югу

«Малоэтажные проекты возводятся в основном в тихих местах, где нет суеты, – уверена Анжелика Альшаева, генеральный директор «КВС. Агентство недвижимости». – В конце июня компания «КВС» вывела в продажу новый проект жилой квартал бизнес-класса «Наутилус», который будет возведен у Финского залива в юго-западной части Петербурга. В комплекс входят четыре малоэтажных жилых дома с наземным крытым паркингом, гостевой стоянкой и велопарковками. Проект предусматривает 709 квартир».

Кроме того, в этом направлении сейчас идет развитие Пушкинского района, где традиционно строилось малоэтажное жилье. Именно тут строятся малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы».

«Наши комплексы входят в проект комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах», – рассказывает Елена Тян, начальник отдела продаж ООО «Терминал-Ресурс». – В рамках проекта планируется строительство малоэтажных жилых комплексов, детских садов и школ, магазинов, торговых площадей, паркинга, ресторана и других объектов инфраструктуры, направленных на формирования самодостаточной среды нового микрорайона».

Перспективы малоэтажного строительства в Петербурге также связаны с Пушкинском районом. «В ближайшие десять лет основной объем малоэтажных проектов в черте города будет сосредоточен в этом районе, где заявлено несколько малоэтажных проектов-миллионников, в том числе город-спутник, – уверен Петр Буслов.- С их выводом на рынок предложение малоэтажного жилья увеличится в несколько раз. Однако точные даты старта продаж пока неизвестны. В текущей неопределенной ситуации многие застройщики избегают начинать новые проекты комплексного освоения территории, требующие значительных инвестиций в инфраструктуру на начальном этапе строительства».

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

ЖК "Планетоград" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/planetograd/declarations

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya