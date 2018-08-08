На Урале разрабатывают робот-танк «Штурм» для ведения городского боя
Разработку робота-танка «Штурм» начала по заказу Минобороны РФ корпорация «Уралвагонзавод». Тяжелая техника предназначается для ведения боя в городе.
Официально работу над новым робототехническим комплексом не комментируют ни в военном ведомстве, ни на заводе. Однако источники РБК 8 августа рассказывают подробности проекта, который на сегодняшний день представляет собой макет с боевым оборудованием.
Основная цель разработки — снижение потерь личного состава при боевых действиях в условиях городской застройки. Поэтому робот-танк должен обладать повышенной маневренностью и защитой со всех ракурсов. По просьбе заказчиков в Минобороны комплекс должен сохранить боеспособность после попадания 10–15 гранат и минного подрыва.
«Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, не нанося ущерба городским постройкам», — отметил источник РБК.
Еще одно пожелание военных — возможность вести огонь в программируемом режиме. Это должно происходить в соответствии с введенной в бортовой компьютер боевой задачей по предварительно разведанным целям, в том числе в условиях постановки дымовой завесы.
«Штурм» выполнен на платформе популярного советского танка Т-72, однко в нем применен ряд новых решений. Например, у одной из пушек укорочен ствол, что повышает угол возвышения орудия до 20 градусов. Это важно при бое в городе — для того, чтобы вести огонь по верхним этажам зданий.
Справка:
Первые работы в области специальной робототехники в СССР были проведены по заказу КГБ — это выполненная в 1981–1983 годах научно-исследовательская работа «ЛИМБ-МВО», направленная на создание мобильных робототехнических комплексов для проведения антитеррористических операций.
Следующие серьезные разработки были инициированы после аварии на Чернобыльской АЭС. С помощью отечественных специальных роботов «СТР-1» и «Мобот ЧХВ-2» был проведен полный технологический цикл уборки с крыш аварийного и смежного с ним энергоблоков радиоактивного мусора.
После развала Советского Союза в течение целого десятилетия разработками боевых и специальных роботов практически не занимались.
Сейчас новейшими образцами роботизированной техники в росийской армии являются многофункциональный комплекс «Уран-9» и комплекс разминирования «Уран-6». Впервые они были продемонстрированы на параде Победы в 2018 году. Аналоги таких комплексов есть в США и Израиле, однако полноценных роботизированных танков пока нет ни у одной страны в мире.