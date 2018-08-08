На Урале разрабатывают робот-танк «Штурм» для ведения городского боя

Разработку робота-танка «Штурм» начала по заказу Минобороны РФ корпорация «Уралвагонзавод». Тяжелая техника предназначается для ведения боя в городе.

Официально работу над новым робототехническим комплексом не комментируют ни в военном ведомстве, ни на заводе. Однако источники РБК 8 августа рассказывают подробности проекта, который на сегодняшний день представляет собой макет с боевым оборудованием.

Основная цель разработки — снижение потерь личного состава при боевых действиях в условиях городской застройки. Поэтому робот-танк должен обладать повышенной маневренностью и защитой со всех ракурсов. По просьбе заказчиков в Минобороны комплекс должен сохранить боеспособность после попадания 10–15 гранат и минного подрыва.

«Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, не нанося ущерба городским постройкам», — отметил источник РБК.

Еще одно пожелание военных — возможность вести огонь в программируемом режиме. Это должно происходить в соответствии с введенной в бортовой компьютер боевой задачей по предварительно разведанным целям, в том числе в условиях постановки дымовой завесы.

«Штурм» выполнен на платформе популярного советского танка Т-72, однко в нем применен ряд новых решений. Например, у одной из пушек укорочен ствол, что повышает угол возвышения орудия до 20 градусов. Это важно при бое в городе — для того, чтобы вести огонь по верхним этажам зданий.