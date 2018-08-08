Эстония: Выпущенная натовским истребителем ракета могла упасть в России

Командующий ВВС Эстонии рассказал подробности инцидента с военным самолетом, который «по ошибке» выпустил ракету в сторону восточного соседа.

Ракета, выпущенная испанскими военными, улетела «по ту сторону Чудского озера, на территорию Российской Федерации», однако подтверждения этому нет. Об этом изданию Postimees 8 августа сообщил командующий ВВС прибалтийской страны Рииво Валге.

Как стало известно ранее, во время учений самолет ВВС Испании Eurofighter допустил ошибку, в результате которой в восточном направлении вылетела боевая ракета класса «воздух-воздух» AMRAAM. Инцидент произошел около деревни Панго примерно в 15.45 7 августа. Эта ракета может преодолеть расстояние в 100 километров, поэтому теоретически она могла улететь в Россию.

ВВС Эстонии и эксперты Североатлантического альянса начали расследование произошедшего. Силы обороны прибалтийской республики проводят поиски ракеты. Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов испанских ВВС отстранили от полетов над странами Балтии.