«Я сделал так, чтобы все узнали, кто я». Водителем красного Porsche, насмерть сбившего пешехода на Каменноостровском, оказался петербургский рэпер

Биография не очень известного петербургского рэпера дополнилась смертельным ДТП. Предприниматель и музыкант не скрывает, что любит «славу и бабки», но к суперуспеху в творчестве прийти так и не смог. Попасть в новостные ленты ему удалось после аварии на Каменноостровском проспекте, где красный Porsche насмерть сбил человека.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, за рулём люксовой иномарки находился 25-летний Артём Бриус. Он ведёт видеоблог, где даёт советы начинающим предпринимателям. В роликах демонстрирует источник заработка — отдел с косметикой в торговом центре «Галерея», ещё в одном видео упоминается магазин кроссовок. Со спортивной обувью Бриус уже имел дело. Как следует из картотеки арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, бизнесмена привлекали к административной ответственности за продажу поддельных кед Convers.

«Чтобы стать богаче, зарабатывать не сто тысяч, а миллион, тебе нужно купить что-то дороже, чем ты обычно покупаешь. Нечто, что выходит за рамки твоего денежного сознания. Если допустим, у тебя сейчас доход 30 тысяч рублей и ты привык всегда кушать в «Макдональдсе», то сходи в дорогой ресторан. Таким образом ты расширишь своё денежное сознание, и деньги сами придут в твою жизнь. Проверено», — советует он.

Бриус также рассказывает в ролике, как 10 лет своей жизни потратил на музыку, мечтая стать великим рэпером, но так и не стал им. По его словам, он участвовал в батлах Versus, не отходя от канонов уличной субкультуры. Музыкант часто упоминает о лёгких наркотиках. За творчеством петербуржца в паблике во "ВКонтакте" следят 6410 подписчиков.

В феврале Бриус выложил песню под названием «Я сделал так, чтобы все узнали, кто я». В припеве артист признаётся: «Я падок на славу и на бабки, и я не стесняюсь расклада такого».

Агрессивную манеру вождения рэпер, возможно, перенял от отца, которого неоднократно штрафовали за нарушения ПДД. Бриус-старший работал в крупном строительном бизнесе Петербурга, а также в структурах Минобороны, связанных со строительством. В одном из роликов Артём Бриус характеризует отца как «очень экспрессивного человека», который любит поехать на машине, а если «кто-то на него не так посмотрит или подрежет, он обязательно обгонит» и покажет обидчику средний палец.

Ночью 8 августа Porsche, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил пешехода на Каменноостровском проспекте. Мужчина 45 лет перебегал проезжую часть вне зебры. Водитель прокатил пострадавшего на капоте, от полученных травм тот скончался на месте.