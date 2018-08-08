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Происшествия
08.08.2018 12:50
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«Я сделал так, чтобы все узнали, кто я». Водителем красного Porsche, насмерть сбившего пешехода на Каменноостровском, оказался петербургский рэпер

Биография не очень известного петербургского рэпера дополнилась смертельным ДТП. Предприниматель и музыкант не скрывает, что любит «славу и бабки», но к суперуспеху в творчестве прийти так и не смог. Попасть в новостные ленты ему удалось после аварии на Каменноостровском проспекте, где красный Porsche насмерть сбил человека.

«Я сделал так, чтобы все узнали, кто я». Водителем красного Porsche, насмерть сбившего пешехода на Каменноостровском, оказался петербургский рэпер

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, за рулём люксовой иномарки находился 25-летний Артём Бриус. Он ведёт видеоблог, где даёт советы начинающим предпринимателям. В роликах демонстрирует источник заработка — отдел с косметикой в торговом центре «Галерея», ещё в одном видео упоминается магазин кроссовок. Со спортивной обувью Бриус уже имел дело. Как следует из картотеки арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, бизнесмена привлекали к административной ответственности за продажу поддельных кед Convers.

«Чтобы стать богаче, зарабатывать не сто тысяч, а миллион, тебе нужно купить что-то дороже, чем ты обычно покупаешь. Нечто, что выходит за рамки твоего денежного сознания. Если допустим, у тебя сейчас доход 30 тысяч рублей и ты привык всегда кушать в «Макдональдсе», то сходи в дорогой ресторан. Таким образом ты расширишь своё денежное сознание, и деньги сами придут в твою жизнь. Проверено», — советует он.

Бриус также рассказывает в ролике, как 10 лет своей жизни потратил на музыку, мечтая стать великим рэпером, но так и не стал им. По его словам, он участвовал в батлах Versus, не отходя от канонов уличной субкультуры. Музыкант часто упоминает о лёгких наркотиках. За творчеством петербуржца в паблике во "ВКонтакте" следят 6410 подписчиков.

В феврале Бриус выложил песню под названием «Я сделал так, чтобы все узнали, кто я». В припеве артист признаётся: «Я падок на славу и на бабки, и я не стесняюсь расклада такого».

Агрессивную манеру вождения рэпер, возможно, перенял от отца, которого неоднократно штрафовали за нарушения ПДД. Бриус-старший работал в крупном строительном бизнесе Петербурга, а также в структурах Минобороны, связанных со строительством. В одном из роликов Артём Бриус характеризует отца как «очень экспрессивного человека», который любит поехать на машине, а если «кто-то на него не так посмотрит или подрежет, он обязательно обгонит» и покажет обидчику средний палец.

Ночью 8 августа Porsche, за рулем которого находился 25-летний водитель, сбил пешехода на Каменноостровском проспекте. Мужчина 45 лет перебегал проезжую часть вне зебры. Водитель прокатил пострадавшего на капоте, от полученных травм тот скончался на месте.

 

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