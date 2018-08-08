Госдеп грозит санкциями олигарху Евтушенкову за инвестиции в Крым

Госдепартамент США может ввести санкции против российского олигарха – основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом в своем Twitter сообщила конгрессмен от Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен.

Ограничения могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Рос-Лейтинен ранее направила запрос в госдеп, в котором требовала наказать Евтушенкова за «инвестиции в строительство в Крыму».

«Мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под законные требования для ввода санкций в рамках CAATSA или закона о коррупции за рубежом», – ответили в госдепе конгрессмену.

Напомним, свой запрос Рос-Лейтинен и ее коллега Марк Уокер направили еще в мае. Тогда в АФК «Система» заявили, что «не ведут инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым». Впрочем, акции компании тогда все равно упали на 6%. Сегодня, 8 августа, на фоне новостей о возможном введении санкций на Московской бирже акции "Системы" подешевели на 4,5%. Правда, затем частично отыграли потери.