Последствия российского эмбарго, засуха и депрессия у фермеров: финское сельское хозяйство переживает кризис

Количество молочных ферм в Финляндии сокращается примерно на 7% уже на протяжении многих лет. По подсчётам Центра природных ресурсов Luke, к 2020 году в Финляндии производство молока прекратят 1100 ферм, то есть 16,5%. Об этом 8 августа сообщает Yle.

Российское эмбарго 2014 года обвалило экспорт молочной продукции. Снижаются закупочные цены, при этом расходы на удобрения и энергию растут. Фермеры вынуждены закрывать свои хозяйства из-за нерентабельности. Убыточны выращивание зерновых, производство молока, мяса, яиц и овощей.

Сложная ситуация на рынке сельского хозяйства вызывает у фермеров проблемы со здоровьем и внутри семьи, многие страдают от депрессии, усталости или алкоголизма.

В этом году темпы закрытия сельхозпредприятий ускоряет засуха. Урожай зерновых может стать самым скудным с начала 2000-х годов. Жара настолько иссушила посевы, что некоторые фермеры из южных регионов вообще не намерены собирать урожай. Вместо этого они собираются перепахать поля под новый засев. В то же время в животноводческих хозяйствах многие фермеры задумываются над забоем скота, поскольку сена на зиму может не хватить.