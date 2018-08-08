В Минэкономразвития оценили расходы интернет-компаний на исполнение «закона Яровой» и заявили, что он противоречит майскому указу Путина

На исполнение нормативов «закона Яровой» крупнейшие российские интернет-компании «Яндекс» и Mail.Ru Group потратят около девяти миллиардов рублей, подсчитали в Минэкономразвития. С отзывом ведомства 8 августа ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Министерство подсчитало, что Mail.ru Group имеет 130 миллионов активных пользователей, поэтому, чтобы обеспечить хранение объема их информации, компания должна приобрести аппаратно-программные комплексы на 5,2 миллиарда рублей. В случае с «Яндексом» эта сумма составит 3,6 миллиарда рублей.

При этом на хранение информации, по подсчетам МЭР, компании будут тратить по одному миллиарду рублей в год. Сценарий оптимистичный, поскольку он не учитывает объемный контент, например онлайн-трансляции.

В Минэкономразвития также добавили, что выполнение «закона Яровой» противоречит одному из майских указов президента России Владимира Путина, который предполагает ускорение технического развития в стране.

28 июня 2018 года правительство России обязало все действующие на территории страны интернет-сервисы хранить все пользовательские данные за шесть месяцев. К этим данным относятся сообщения, голосовая информация, изображения, аудио и видео.