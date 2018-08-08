Петербуржец пожаловался на расчётливость дамы сердца. Любовь стоила два миллиона

В небескорыстных чувствах заподозрил житель Петроградского района Петербурга свою возлюбленную. Когда дама укатила отдыхать на море, обнаружилась пропажа ювелирных украшений на два миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне с заявлением в полицию обратился 48-летний петербуржец. Он рассказал, что из его квартиры на Ижорской улице пропали ювелирные украшения. Стоимость исчезнувшего воздыхатель оценил в два миллиона рублей. В качестве подозреваемой он указал на свою 30-летнюю сожительницу. Сейчас возлюбленная отдыхает в Турции.

Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.