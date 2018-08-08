Иванов рассказал, что Кондолиза Райс называла «сорвавшегося с поводка» Саакашвили «виновником войны» в Южной Осетии
Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в частной беседе называла экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «виновником войны» в Южной Осетии в 2008 году. Об этом «Коммерсанту» рассказал спецпредставитель президента России Сергей Иванов, занимавший в то время пост вице-премьера. Интервью опубликовано 8 августа.
По словам Иванова, Райс отмечала непричастность США к военному конфликту 2008 года и возлагала ответственность за него целиком на Саакашвили. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — сказал Иванов.
Он также рассказал, что Райс в приватных беседах говорила, что Саакашвили «не перейдет красную черту», но Россия готовилась к возможному началу конфликта и разрабатывала план действий. При этом он подчеркнул, что нападение на Южную Осетию все равно оказалось неожиданным.
Справка:
8 августа исполнилось 10 лет с начала конфликта в Южной Осетии. Грузия попыталась восстановить контроль над непризнанной республикой, направив значительные силы на штурм Цхинвала. В ночь на 8 августа столица Южной Осетии подверглась массированным ударам артиллерии, в том числе и установок залпового огня. В конфликте приняла участие Россия, начавшая «операцию по принуждению к миру». Части 58-й армии отбили Цхинвал, после чего вступили на территорию Грузии. Российские войска дошли до города Гори. 12 августа было подписано соглашение о заключении перемирия. По итогам конфликта Россия и ряд других стран признали независимость Южной Осетии и Абхазии.