Иванов рассказал, что Кондолиза Райс называла «сорвавшегося с поводка» Саакашвили «виновником войны» в Южной Осетии

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в частной беседе называла экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «виновником войны» в Южной Осетии в 2008 году. Об этом «Коммерсанту» рассказал спецпредставитель президента России Сергей Иванов, занимавший в то время пост вице-премьера. Интервью опубликовано 8 августа.

По словам Иванова, Райс отмечала непричастность США к военному конфликту 2008 года и возлагала ответственность за него целиком на Саакашвили. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — сказал Иванов.

Он также рассказал, что Райс в приватных беседах говорила, что Саакашвили «не перейдет красную черту», но Россия готовилась к возможному началу конфликта и разрабатывала план действий. При этом он подчеркнул, что нападение на Южную Осетию все равно оказалось неожиданным.