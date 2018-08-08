Мода в помощь – в Петербурге пройдет благотворительный бутик-сейл в пользу онкобольных

В Петербурге пройдет шестой благотворительный бутик-сейл. На распродаже можно будет приобрести вещи от известных брендов и модельеров, а выручка поступит на помощь онкобольным людям.

Организаторами распродажи выступили благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который помогает людям с онкологическими заболеваниями, и издание «Собака.ru». Вещи и аксессуары для бутик-сейла из своих коллекций передали авангардные, уличные и кутюрные бренды, такие как KISSELENKO, Tanya Kotegova, «Соня Мармеладова», Jana Segetti, I AM Studio и многие другие.

На бутик-сейле также пройдут лекции историков моды и костюма и создателей брендов. Кроме того, посетителей ждет парикмахерское шоу, мастер-классы по стилю и макияжу и концерты.

Организаторы отмечают, что в прошлом году за два дня распродажи удалось собрать почти 160 тысяч рублей, что позволило оплатить курс лечения двум молодым женщинам. В этот раз деньги также будут направлены на лечение тех, кто экстренно в нем нуждается.

Петербуржцев и гостей города ждут на благотворительной распродаже 11 августа с 12:00 до 21:00 и 12 августа с 12:00 до 20:00 в «Голицын Холле» (наб. реки Фонтанки, 20). Вход свободный.