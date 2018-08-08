В Новой Охте перехватили особо крупную партию вещества, которого хватило бы на стадо слонов

Почти полсотни пакетиков с запрещенными веществами изъяты из незаконного оборота в Петербурге. В одном случае речь шла о крупной партии растительного наркотика, в другом — об особо крупном количестве анальгетика, два миллиграмма которого способны усыпить слона.

По данным «Фонтанки», в половине первого ночи 7 августа на улице Кантемировской полицейские остановили для проверки документов «БМВ», за рулем которого находился 24-летний безработный местный житель. В салоне иномарки нашли 15 полиэтиленовых пакетов. Один из них исследован — в нем оказалось почти 100 г растительного наркотика. Водитель задержан.

Днем ранее в парадной по улице Корнея Чуковского, 7, корпус 1, при попытке продать почти 200 г мощнейшего опиоида задержан 28-летний. У него нашли 27 пакетов с бежевым веществом, что считается особо крупным размером.