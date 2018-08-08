18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +28
$ 63.54р
73.56р
12:02 08.08.2018
Расширенный поиск

Общество
08.08.2018 09:25
Печать

В США готовят новые санкции против России. Сенаторы хотят отыскать активы Путина, создать санкционный офис и ударить по крупнейшим банкам

В США готовят новые санкции против России. Группа сенаторов подготовила законопроект под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), объединяющий все существующие ограничительные меры и предлагающий новые. Документ оказался в распоряжении «Коммерсанта».

Как пишет газета 8 августа, авторы закона предлагают создать в США совместный с Евросоюзом «координационный санкционный офис» и центр по борьбе с «российской угрозой», а также рассмотреть возможность признания России «спонсором терроризма». Также в тексте говорится о необходимости розыска активов президента Владимира Путина. Сенаторы также озабочены критикой нынешнего американского президента в адрес НАТО и предлагают создать законодательные препятствия для выхода США из Североатлантического альянса.

Законопроект также предполагает экономическое противодействие России. Предлагается наложить запрет на операции в США и заморозить активы семи российских банковских структур. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Также авторы хотят запретить операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, но только с новыми выпусками.

В документе также упомянуты Крым и ситуация на Украине и в Сирии, а также химическое оружие и дело Скрипалей.

«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» официально еще не опубликован на сайте конгресса. Издание добавляет, что на это может понадобиться еще несколько дней.

Американские сенаторы активизировались с подготовкой новых санкций сразу после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. «Фонтанка» изучила все предложения и реакцию прессы.

Справка:

Закон «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. В октябре 2017 года Госдеп опубликовал список организаций российского оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, с которыми американским и иностранным компаниям запрещено заключать значимые сделки.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Петербургская недвижимость
07.08.2018 16:40

Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.
ГК «Эталон»
07.08.2018 13:01

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.
Setl City
06.08.2018 15:13

Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»