В США готовят новые санкции против России. Сенаторы хотят отыскать активы Путина, создать санкционный офис и ударить по крупнейшим банкам

В США готовят новые санкции против России. Группа сенаторов подготовила законопроект под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA), объединяющий все существующие ограничительные меры и предлагающий новые. Документ оказался в распоряжении «Коммерсанта».

Как пишет газета 8 августа, авторы закона предлагают создать в США совместный с Евросоюзом «координационный санкционный офис» и центр по борьбе с «российской угрозой», а также рассмотреть возможность признания России «спонсором терроризма». Также в тексте говорится о необходимости розыска активов президента Владимира Путина. Сенаторы также озабочены критикой нынешнего американского президента в адрес НАТО и предлагают создать законодательные препятствия для выхода США из Североатлантического альянса.

Законопроект также предполагает экономическое противодействие России. Предлагается наложить запрет на операции в США и заморозить активы семи российских банковских структур. Среди них — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Также авторы хотят запретить операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель, но только с новыми выпусками.

В документе также упомянуты Крым и ситуация на Украине и в Сирии, а также химическое оружие и дело Скрипалей.

«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» официально еще не опубликован на сайте конгресса. Издание добавляет, что на это может понадобиться еще несколько дней.

Американские сенаторы активизировались с подготовкой новых санкций сразу после переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. «Фонтанка» изучила все предложения и реакцию прессы.