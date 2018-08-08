Петербуржец предал Вечному огню венки на Марсовом поле

Сжигание цветов в центре Петербурга закончилось для местного жителя административным протоколом. Мужчина ошибся объектом.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне вечером на Марсовом поле внимание сотрудников Росгвардии привлёк нетрезвый горожанин. Опечаленный мужчина срывал цветы, подбирал траурные венки и бросал их в Вечный огонь. Возможно, вдохновил его на это выпитый алкоголь.

Сжигание растительности и ритуальных предметов на революционном мемориале квалифицировали как мелкое хулиганство. В отношении 36-летнего безработного составлен административный протокол.