Саакашвили рассказал про «первую победу Путина» после войны 2008 года
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своем взгляде на войну 2008 года. В опубликованном 8 августа интервью в «Новой газете» он выразил мнение, что смена грузинского правительства в 2012 году и приход к власти коалиции «Грузинская мечта» стали «первой победой Путина» после войны.
Саакашвили полагает, что окончательно назвать победителя в войне 2008 года до сих пор невозможно, поскольку «это развивающаяся ситуация».
«Сразу в 2008-м Россия вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень ценой огромных репутационных и человеческих потерь», — рассказал Саакашвили.
Экс-президент Грузии выразил мнение, что в 2008 году Россия не добилась всех поставленных перед собой целей, в числе которых Саакашвили называет собственный уход с поста президента и смену правительства. Частично, по его словам, Москва достигла успеха в этом только через четыре года после войны, когда в Грузии по итогам парламентских выборов добилась победы коалиция «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Ее кандидат, Георгий Маргвелашвили, в 2013 году заменил Саакашвили на посту президента. «С помощью российского олигарха Иванишвили (лидера «Грузинской мечты» и премьера Грузии в 2012 — 2013 году. — Прим.ред.), крупнейшего частного акционера «Газпрома», она смогла сменить повестку в Тбилиси. Это была первая победа Путина в той войне», — утверждает экс-президент Грузии.
Вместе с тем, полагает Саакашвили, в дальнейшем Кремлю не удалось развить успех и добиться отхода Грузии от евроатлантического курса развития. «Грузия продолжает медленно идти к евроатлантической интеграции. Думаю, что 2/3 своих целей Путин в Грузии так и не достиг», — сказал он.
Справка:
8 августа исполнилось 10 лет с начала конфликта в Южной Осетии. Грузия попыталась восстановить контроль над непризнанной республикой, направив значительные силы на штурм Цхинвала. В ночь на 8 августа столица Южной Осетии подверглась массированным ударам артиллерии, в том числе и установок залпового огня. В конфликте приняла участие Россия, начавшая «операцию по принуждению к миру». Части 58-й армии отбили Цхинвал, после чего вступили на территорию Грузии. Российские войска дошли до города Гори. 12 августа было подписано соглашение о заключении перемирия. По итогам конфликта Россия и ряд других стран признали независимость Южной Осетии и Абхазии.