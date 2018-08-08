В Петербурге раскрыли серию афер с автостраховками. Задержаны семеро

На фэйковых угонах попытались построить нелегальный бизнес жители Северной столицы. Деньги со страховых компаний вытрясали за якобы исчезнувшие автомобили.

Как стало известно «Фонтанке» 8 августа, накануне полиция задержала семерых горожан в возрасте от 30 до 43 лет. Их подозревают в мошенничестве в сфере автострахования.

Следствие полагает, что группа работала с сентября 2016 года. Подозреваемые оформляли на автомобили страховки по договорам КАСКО, в неё включали, в том числе, пункт о риске хищения. Затем инсценировался угон транспорта, владельцы обращались за выплатой к страховщику.

Дома у задержанных провели обыски, в ходе которых изъяты 11 мобильных телефонов, документы на различные машины, шесть банковских карт, три ноутбука, печати, 846 тысяч рублей, 100 долларов США и один планшет.

Шестерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».