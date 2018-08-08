Задержан мародер, распиливший последний исторический водонапорный бак на «Красном треугольнике»

Оперативники уголовного розыска петербургского главка и полиция Адмиралтейского района нашли и задержали одного из мародеров, срезавших последний исторический водонапорный бак на территории завода «Красный треугольник».

Само преступление было совершено 9 мая 2018 года, а в правоохранительные органы сотрудники Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились с заявлением 18-го числа. Они предоставили фото и видео, демонстрирующие, как в грузовик, заехавший на формально закрытую территорию завода, двое неизвестных скидывают части распиленного металлического бака.

Как стало известно «Фонтанке», одного охотника за черным металлом удалось установить и задержать. 7 августа 28-летний уроженец Луганской области Украины стал фигурантом уголовного дела об уничтожении объектов культурного наследия (статья 243 УК РФ). Его опустили под подписку о невыезде, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.

Напомним, комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (завод «Красный Треугольник») на набережной Обводного канала, 134-138, – выявленный объект культурного наследия. В охранный реестр, в том числе, были включены три водонапорных бака. Два бака вместе с металлической лестницей украли в 2017 году, а единственный уцелевший клёпаный бак дорезали в майские праздники 2018-го.