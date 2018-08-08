Университет «Украина» в Киеве пожаловался на захвативших его «титушек»

Неизвестные люди в форме захватили один из корпусов здания университета «Украина» в Киеве. Об этом вечером 7 августа сообщил пресс-секретарь украинской генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«Похоже на рейдерский захват университета «Украина», — написал он. По словам Лысенко, знакомый из приемной комиссии вуза позвонил ему и сообщил, что внутрь вошли люди в форме и закрыли двери университета. «Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложники», — добавил Лысенко. Он не стал уточнять количество людей, а также тип формы, в которую они были одеты.

Пресс-служба учебного заведения на официальной странице в Facebook заявила о рейдерском захвате. «Прямо сейчас в университете «Украина» привезенные молодые люди спортивного телосложения, в народе которых еще называют «титушки», осуществили рейдерский захват корпуса университета. Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе, в центре Киева, произойти с университетом «Украина», единственным инклюзивно-ориентированным вузом на Украине», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на ситуацию отреагировала общественность, после чего обстановка нормализовалась и дальнейшее разбирательство будет вестись в рамках закона.

Президент университета Петр Таланчук в интервью «Громадське радио» заявил, что конфликт может быть связан с взятым в банке «Крещатик» кредитом. Как уточняет «Громадське», речь может идти о невыплате арендной платы за использование одного из корпусов университета.

Открытый международный университет развития человека «Украина» был создан в 1998. В 2017 году в университете обучались более 13 тысяч студентов.