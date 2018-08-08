Путин в Хельсинки передал Трампу документ. Содержание стало известно журналистам

Во время переговоров в Хельсинки президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу документ, содержащий ряд предложений по взаимному разоружению. Содержание русскоязычной версии этого документа оказалось в распоряжении журналистов.

Как пишет 8 августа РБК со ссылкой на газету Politico, документ озаглавлен «Диалог по проблеме контроля над вооружениями». Издание утверждает, что источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.

Согласно тексту документа, Москва выразила готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в списке предложений содержится идея о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ограничивающего размер ядерных арсеналов. Этот договор, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на 5 лет по взаимной договоренности. Он ограничивает число развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

Также в переданном Путиным Трампу списке предложений содержится идея о заключении нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

В документе прописывается возможное создание механизма консультаций, предполагающих проведение переговоров в формате «2+2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США. Кроме того, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления «дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями».

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа, оказавшегося в распоряжении Politico. В то же время представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что президенты не производили обмен никакими предложениями, оформленными в письменном виде. Это заявление противоречит словам самого Владимира Путина, заявившего на пресс-конференции по итогам переговоров о переданной в Вашингтон записке с «рядом конкретных предложений».