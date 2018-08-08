Роспотребнадзор направил в Грузию запрос после заболевания петербургских школьников в поселке Метиа

Петербургские школьники заразились острой кишечной инфекцией во время отдыха в Грузии. Троих заболевших срочно доставили спецрейсом в Северную столицу, сообщили 8 августа в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 26 учеников гимназии № 610 находились в Грузии с 10 по 27 июля вместе с сопровождающими их воспитателями. Группа приехала в поселок Метиа 10 июля. В первые два дня после прибытия прошли ливневые дожди, что привело к перебоям в подаче питьевой воды в гостевом доме, где жили дети.

Через три дня заболели трое детей, почувствовав тошноту и слабость, а с 14 июля симптомы кишечной инфекции нарастали. Заболевших госпитализировали в ряд медицинских учреждений Грузии. Однако им стало хуже, и было решено перевезти их в Петербург, где им диагностировали гемолитико-уремический синдром. В дальнейшем признаки заболевания появились у других детей.

«Со слов детей в пищу употребляли разнообразные кисломолочные продукты, мясные блюда, салаты. Пили некипяченую водопроводную воду, а также воду из питьевых фонтанчиков. Из-за перебоев в системе водоснабжения правила личной гигиены не соблюдались. Симптомы кишечной инфекции отмечались еще у 5-7 детей», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В настоящий момент все подростки вернулись в Северную столицу.

Ведомство направило в Грузию запрос об эпидемиологической ситуации и обратило внимание, что в грузинских СМИ сообщалось о кишечной инфекции в регионах Сванетии и Кахетии. Россиян просят учитывать эту информацию перед посещением этой страны.