На Каменноостровском молодой водитель Porsche насмерть сбил пешехода

Люксовая иномарка сбила мужчину в центре Петербурга ночью 8 августа. Наезд Porsche, за рулем которого находился 25-летний водитель, оказался смертельным для пешехода.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, мужчина 45 лет перебегал через Каменноостровский проспект около половины первого ночи в среду, 8 августа. Неподалёку от Австрийской площади, возле 24 дома, водитель красного Porsche не успел оттормозиться перед вышедшим на проезжую часть вне пешеходного перехода горожанином. Водитель прокатил мужчину на капоте, от полученных травм он скончался на месте. Дорожная полиция проводит проверку.

Ровно год назад возле 62 дома на том же проспекте столкнулись «Хендэ Солярис» и каршеринговый «Смарт». Один человек из арендованной машины погиб, трое в корейской иномарке пострадали.