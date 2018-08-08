США опубликовали новый список китайских товаров, попавших в "торговую войну"

Офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров из Китая, которые попадают под пошлины в 25%. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Список содержит товары с объемом поставок на $16 млрд в год. Второй транш включает, в частности, различные виды полимеров, детали поездов, электродвигатели и другие виды разновидности товаров.

Ранее США ввели пошлины на товары из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов, в КНР ответили симметричными мерами. Тогда администрация Трампа подготовила список товаров еще на 200 миллиардов, а сам президент заявил, что готов дойти до суммы в половину триллиона.

За второй квартал ВВП США вырос на 4,1 %. Американская экономика показала самый быстрый рост, начиная с 2014 года. Особенно существенным стал вклад экспорта, который увеличился на 9,3%, импорт вырос всего на 0,5%.