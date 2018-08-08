Маск хочет выкупить свою Tesla

Основатель Tesla Илон Маск допустил возможность выкупить акции компании за 420 долларов за штуку и превратить предприятие из публичного в частное. Об этом во вторник, 7 августа, он написал в Twitter.

«Думаю вывести Tesla с биржи при 420 долларах [за акцию]. Финансирование обеспечено», — отметил бизнесмен.

Один из пользователь спросил Маска, серьезно ли говорит, на что тот ответил утвердительно.

После этого поста акции компании подскочили более чем на 7 процентов — до 367,25 доллара за акцию, передает Reuters.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что за два квартала 2018 года Tesla понесла рекордные убытки из-за запуска производства Model 3. Она начала сборку новой модели в июле 2017 года. Компания позиционирует автомобиль как массовый: его стоимость начинается от 35 тысяч долларов, в то время как Model S стоит от 75 тысяч до 100 тысяч долларов, Model X — от 80 тысяч.