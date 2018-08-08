Начальнику службы безопасности Русского музея просят 7 лет по делу о хищениях. Она вину не признает

Смольнинский суд Петербурга начал прения по делу о мошенническом хищении 4,5 млн рублей при закупке охранных систем для Русского музея. 62-летняя начальник службы безопасности Ирина Кузнецова достойна семи лет колонии, считает гособвинение.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иосиф Габуния, 7 августа представитель прокуратуры попросил признать Кузнецову виновной в хищении и приговорить к реальному лишению свободы.

«Мы просили оправдать. Вину подзащитная не признает, в деле нет ни одного подтверждающего доказательства ее причастности к хищению», – уточнил Габуния.

Второму подсудимому, гендиректору компании «Фрейм» Николаю Дурасову, прокуратура запросила 9 лет колонии.

Прения продолжатся 13 августа, приговор огласят 31-го.

По версии обвинения, Кузнецова и Дурасов вступили в 2013 году в преступный сговор при исполнении контракта на поставку Русскому музею элементов безопасности – концентраторов ключевого хозяйства. Кузнецова якобы оформила конкурсную документацию под «Фрейм» и отправила в Минкульт заявку на покупку оборудования за 8,5 млн рублей при фактической стоимости 3,8 млн.

Кузнецову и Дурасова задержали и арестовали в апреле 2016 года. В июне 2017-го судья Алла Тяжлова отпустила их под подписку о невыезде как социально адаптированных, с легальными источниками дохода и постоянными местами жительства