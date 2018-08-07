Украинцам предложили выдавать российские паспорта в первую очередь

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал о категориях граждан, которые смогут получить гражданство России в приоритетном порядке, передает ТАСС.

«Возможно, мы предложим изменения в законодательстве — в самом законе указать категории, для которых вот такое льготное, по сути, предоставление гражданства будет приоритетным. Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья», — сообщил парламентарий. Этот закон коснется также граждан тех стран, где «происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».

Подведомственный ему комитет работает над решением двух основных проблем: по институту предоставления политического убежища и упрощенному предоставлению гражданства для граждан Украины, в частности, тех, кто проживает на «конфликтных территориях» юго-востока страны, подчеркнул Гаврилов. Для таких мигрантов пропишут в законе упрощенные процедуры, например, отказ от экзамена по русскому языку для граждан Украины и Белоруссии.

Депутат заявил о желании «в комплексе рассматривать эти вопросы и принять их одним пакетом осенью» в рамках подготовки новой концепции миграционной политики. По его словам, такие поправки дадут четкий сигнал русскоязычным гражданам, проживающим в ближнем зарубежье, что их рады видеть в России и приветствуют их будущий вклад в национальную экономику.

Ранее 7 августа в нижнюю палату парламента поступил на рассмотрение законопроект о наделении президента полномочиями по определению категорий иностранных граждан, который смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.