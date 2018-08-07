Лидера «Красной звезды» Бараненко будут судить за платные «покатушки» на патриотическом фестивале

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении лидера военно-патриотической организации «Красная звезда». Павел Бараненко обвиняется в организации танкового аттракциона, на котором пострадали дети и взрослый.

Как сообщает ГСУ СК Петербурга 7 августа, обвиняемый в парке 300-летия Петербурга за плату в размере 300 рублей организовал услугу по проезду на модели танка «Т-60» вне его кабины.

«29 апреля 2018 года в рамках оказания данной услуги произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести», – уточнили в ГСУ.

Один пострадавший, как сообщала «Фонтанка», попал под танк.

Бараненко предъявили обвинение по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уголовное дело передано в Приморский райсуд. Бараненко находится на подписке о невыезде.

В 2012 году лидер «Красной звезды» попал под уголовное преследование за настоящую противотанковую пушку «Рапира». Дело прекратили. В октябре 2017 года наряд ДПС остановил армейский грузовик с оружием. Он следовал из «Красной звезды» на мероприятие. Следствие УМВД Невского района возбудило уголовное дело по статье 222.1 УК «Незаконное хранение оружия». При обыске в доме Бараненко нашли самодельные взрывные устройства, минометную мину, артснаряд, патроны и живого нильского крокодила.