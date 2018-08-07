Испанских военных отстранили от полётов в Эстонии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов испанских ВВС отстранили от полетов над странами Балтии после случайного пуска ракеты истребителем Испании. Об этом сообщает Postimees.

По его словам, пилоты испанских ВВС отстранены до выяснения всех обстоятельств происшествия, а вместо истребителей Испании миссию патрулированя продолжат португальские военные лётчики.

Луйк отметил, что инцидент с пуском ракеты заслуживает «сожаления».

Ранее сообщалось, что испанский истребитель произвел пуск боевой ракеты в небе над Эстонией.