Вразрез с указом Путина. Минэкономразвития поставил неуд закону Яровой

Противоречие действующему законодательству, национальным интересам и необоснованные финансовые обременения увидели эксперты из Минэкономразвития в технических требованиях к «пакету Яровой».

Ирина Яровая//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Принятый два года назад и вступивший в силу 1 июля этого года «закон Яровой» с подачи Минэкономразвития по-прежнему остается лишь документом. Ведомство оценило проект приказа Минкомсвязи, которым должны были быть утверждены требования к записывающему разговоры и переписку россиян оборудованию, и сделало вывод, что технически реализовать прописанные в законе требования невозможно. Пакет придется дополнять и конкретизировать.

Свое заключение министерство опубликовано 7 августа на портале нормативных правовых актов. До этого этапа документ прошел процедуру публичного обсуждения и уже готовился оказаться перед глазами Дмитрия Медведева, но споткнулся об отрицательное заключение ведомства Максима Орешкина.

В заключении отмечено, что проект вызвал «значительный интерес», текст на портале просмотрели больше 60 тысяч раз. Но на этом положительное закончилось. Начали подчиненные министра с того, что требования написаны не по методике. В некоторых пунктах не хватает конкретных цифр, какие-то и вовсе не заполнены.

Авторы, сказано в заключении, нарушили правила, не разместив сводку замечаний и предложений на проект, а между тем в ней почти сто пунктов — это вопросы и дополнения от 45 участников публичного обсуждения.

Нашли подчиненные Орешкина и противоречия действующему законодательству. Проект вводит термин «Программно-технические средства ОРМ ОРИ». Это одновременно и оборудование, и система хранения информации, которую используют попадающие под действие закона компании и которая должна обеспечивать возможность проведения оперативно-разыскных действий. То есть часть информационной системы компаний по сути становится средством ОРМ. При этом перечень технических средств, предназначенных для негласного получения информации, устанавливается российским правительством. При указанной в требованиях формулировке «Яндексу», Mail.Ru или Rambler понадобится соответствующая лицензия, получить которую они не смогут, так как для физических и юридических лиц «на разработку и использование специальных технических средств законодательно установлен запрет».

Эксперты подумали и о финансовой стороне вопроса. В распоряжении министерства есть расчеты, согласно которым Mail.ru Group должна будет потратить на аппаратуру 5,2 миллиарда рублей единовременно и еще около миллиарда выкладывать каждый год, из-за увеличения трафика. Затраты «Яндекса» могут составить 3,6 миллиардов первый раз и тот же миллиард ежегодно. При этом в реестре организаторов распространения информации в настоящее время 98 записей, и далеко не все из них имеют сопоставимую с крупнейшими российскими поисковиками аудиторию, но покупать, по проекту требований, они должны то же самое оборудование.

«Минэкономразвития России считает необходимым рекомендовать разработчику внести изменения в текст проекта приказа, в соответствии с которыми на ОРИ не будет возлагаться обязанность ‎по созданию отдельных резервных хранилищ, а будут использованы уже имеющиеся», – делают вывод чиновники.

Переживают в Минэкономразвития, что авторы проекта не выяснили, есть ли на рынке достаточное количество необходимого оборудования.

В заключении также предлагается исключить из закона системы, которые в режиме онлайн транслируют, например, футбольные матчи — в противном случае разным ОРИ придется хранить идентичную, безадресную информацию.

Вспомнили в Минэкономразвития про национальные цели. Президент Владимир Путин в соответствующем майском указе упомянул про необходимость ускорения технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации и обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Утвержденная правительством Концепция долгосрочного социально-экономического развития указывает на информационные технологии как на «высокотехнологический сектор экономики», в качестве поддержки которого предусмотрено «снижение административных барьеров в экономике, устранение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно ‎к косвенным методам регулирования экономических процессов». Требования Минкомсвязи, считают авторы заключения, создают «существенные затруднения» при реализации этих идей.

В министерстве делают вывод: в проекте есть положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы для предпринимателей и бюджетов всех уровней бюджетной системы России. Требования, предъявляемые к программно-аппаратным средствам — невыполнимы.

«Было изначально понятно, что закон не решает ни задач безопасности, ни регламентирует должным образом рынок связи. Об этом свидетельствует даже тот факт, что закон не мог заработать в течение двух лет после его принятия. Проблема в стране, в том что люди принимают законы, в которых не разбираются. Я еще два года назад говорил, что закон совершенно бессмысленный. Он не будет работать, потому что в отрасли надо решать другие вопросы. По большому счету, Минэкономразвития давало это заключение еще два года назад. Я не думаю, что еще одно отрицательное заключение даст возможность отменить закон. К тому же операторы уже потратили кучу денег на попытку исполнить этот закон», – рассказал «Фонтанке» генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Фонтанка» подробно рассказывала, чем чревато введение антитеррористических поправок, в народе больше известных как «пакет Яровой». Они были приняты в 2016 году, а в силу вступили с 1 июля этого года. Законопроект получил имя одного из соавторов, депутата Госдумы Ирины Яровой, он обязывает операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить все виды коммуникации пользователей в течение полугода. В течение того же срока операторы обязаны хранить разговоры всех своих абонентов. Поправки подверглись резкой критике со стороны игроков рынка связи: создание систем накопления гигантских объемов информации оценили в 5-10 трлн рублей, что превышает доходы всей отрасли за шесть лет. По расчетам Федеральной службы безопасности, расходы на закупку необходимого оборудования должны были составить 3 трлн рублей, еще полтора – создание сопутствующей инфраструктуры для размещения средств хранения и организация каналов связи.

Надежда Мазакина,

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»