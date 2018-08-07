Абхазию просят выдать похищенного акционера Кировского завода Максима Яковлева. Осталось найти его живым

Генеральная прокуратура Абхазии 7 августа зарегистрировала запрос на выдачу петербургского бизнесмена Максима Яковлева, похищенного из местной гостиницы. Его ждут в Киргизии бывшие партнеры, считающие себя обманутыми.

В тупик абхазские власти поставлены коллективным заявлением трех граждан Киргизии Геннадия Давиденко, Олега Подобедова, Натальи Дивиденко. Они напомнили, что Максим Яковлев заочно арестован в Бишкеке по уголовному делу о разбое, захвате помещений, самоуправстве. Ущерб, по уверению заявителей, составляет сотни миллионов рублей.

«Просим вас в случае его обнаружения на территории Абхазии незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы Кыргызской республики для его последующей передачи им в целях привлечения к уголовной ответственности», – обращаются предприниматели в генпрокуратуру.

В абхазском ведомстве заявление зарегистрировали и приняли к рассмотрению. Вопрос о выдаче Яковлева отложен на неопределенный срок, так как с 20 июня 2018 года его судьба неизвестна. Ночью он был вывезен из гостиницы «Afon Resort» вооруженными людьми в масках и с автоматами. В номере бизнесмена нашли тайник с крупной наличностью.

В Петербург доставили рукописную записку, из которой следует, что Яковлев просит собрать 200 млн рублей в обмен на его жизнь, условия передачи выкупа не обговаривались. В Следственном комитете, как и в Абхазии, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение».

Максим Яковлев – владелец крупного предприятия по изготовлению упаковки и этикеток «Полиграфоформление». Ему принадлежит часть акций Кировского завода.