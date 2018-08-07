На египетском курорте ищут акулу, убившую чешского туриста

Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из специальных наблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алям после нападения хищника на туриста из Чехии, об этом в эфире телеканала Extra News заявил глава города Атеф Вегди.

Останки 41-летнего туриста из Чехии, растерзанного акулой, были обнаружены у морского побережья неподалеку от Марса Алям, пишет РИА Новости.

По словам Вегди, чешский турист отдыхал в 20 километрах к северу от Марса Алям. Как рассказал чиновник, в настоящий момент министерство экологии страны распорядилось о выделении восьми человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул. Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

Глава города также заявил, что информация одной из чешских газет, о том что причиной появления акулы в прибрежных водах стали туши умерших животных, сброшенные с корабля, не соответствует действительности.