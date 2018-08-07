Украинской власти предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

Министерству инфраструктуры Украины предложили прекратить, помимо железнодорожного, и автобусное сообщение с Россией. Об этом заявил 7 августа так называемый первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

"Позиция обусловлена ​​рядом причин. Это безопасность наших граждан, нашей территории. Это давление на агрессора за системное нарушение международного права, в частности последние события на Азове, это системное неуважение государственных границ международного права... Мы считаем, что это шаги по изоляции России, пока там международные преступники руководят государством. Мы первыми должны это делать, потому что именно наши территории они захватили. Такие действия должны настойчиво предлагать нашим международным партнерам. Поэтому я считаю, что есть необходимость в прекращении сообщения, в том числе и автобусного", – сказал он в эфире телеканала "112. Украина".

По информации Гданова, пока осуществляется более 60 рейсов в сутки из крупных городов Украины в Москву.

Ранее сообщалось о том, что министерство инфраструктуры Украины намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в/из России, но отмена грузовых перевозок пока не рассматривается.

Крым и Севастополь 18 марта 2014 года вошли в состав Российской Федерации.