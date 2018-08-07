Президент Грузии обвинил Россию в отделении Южной Осетии и Абхазии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече с главами МИД Польши, Литвы и Латвии 7 августа заявил, что в ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии виновата Россия, передает «Интерфакс».

По его словам, Россия якобы еще в 1991-92 годах при помощи гибридной войны «отделила от центральной власти Грузии два ее региона».

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами — то, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», — подчеркнул Маргвелашвили.

В августе 2008 года Грузия подвергла обстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняла штурм лагеря российских миротворцев. В результате Россия провела военную операцию по принуждению Грузию к миру в зоне конфликта из-за сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан. Позже Россия признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Это также сделали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру. Президентом Грузии тогда был Михаил Саакашвили, который впоследствии бежал из страны и находится в ней под уголовным преследованием.