Неуравновешенный атаковал консульство России на Кипре

В Лимасоле психически больной мужчина совершил попытку въехать на автомобиле в закрытые ворота российского консульства, передает Cyprus news agency.

Случай произошел около полудня 7 августа. Мужчина в возрасте 45 лет протаранил автомобилем вход в консульство, после чего попытался войти и разбил стекло на входе и начал громко кричать.

Сотрудники местных правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на происходящее и арестовала мужчину. Установлено, что арестованный испытывает психологические проблемы и ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Его перевели в городскую больницу для прохождения осмотра с целью определения его психического состояния.