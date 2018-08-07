Ангелу на Ропшинской просверлили живот, чтобы на фасаде здания постройки XIX века появилась водосточная труба

Барельеф с изображением ангела на историческом здании в Петроградском районе Петербурга просверлил рабочий, монтируя водосток.

Видео 7 августа опубликовало издание «Бумага». На кадрах видно, как промышленный альпинист сверлит отверстие для крепежа водосточной трубы посреди живота ангела. Барельеф размещен на фасаде дома № 1 по Ропшинской улице, другой стороной здание выходит на Большой проспект Петроградской стороны.

Здание обслуживает «Жилкомсервис № 2 Петроградского района». Доходный дом был построен в 1892 – 1894 годах. Он не является объектом культурного наследия.