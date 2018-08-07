«Роснефть» стала самой дорогой российской компанией. Ее капитализация превысила 4,5 трлн рублей

«Роснефть» сместила Сбербанк с места самой дорогой компании в России. На закрытии торгов на Московской бирже вечером 7 августа капитализация нефтяного гиганта достигла 4,534 трлн рублей.

Сбербанк, который с 2016 года был самой дорогой российской компанией, стоит 4,532 трлн рублей — на 2,28 млрд дешевле «Роснефти». Ранее это почетное место занимал «Газпром», однако после кризиса 2008 года его капитализация снизилась втрое, сейчас компания занимает третье место по стоимости в России.

Цена «Роснефти» выросла после публикации отчетности компании, которая порадовала инвесторов. По итогам второго квартала 2018-го выручка нефтяного гиганта выросла на 20% по сравнению с первым кварталом и составила 2,1 трлн рублей. Чистая прибыль же увеличилась почти в 2,6 раза — до 256 млрд рублей.