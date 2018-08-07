Матч «Динамо» (Минск) – «Зенит» могут не показать по телевизору из-за завышенной стоимости трансляции

За два дня до матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Динамо» (Минск) – «Зенит» остается открытым вопрос с показом игры по телевизору. Все еще не определен вещатель.

Как стало известно 7 августа «Фонтанке», претендентов два – «Матч ТВ» и телеканал «Санкт-Петербург». Переговоры с владельцами телевизионных прав внезапно зашли в тупик. На стадии отбора в групповой этап Лиги Европы владельцами прав на трансляции выступает принимающая сторона. То есть в данном случае — минское «Динамо». Однако неожиданно с белорусской стороны возник некий посредник, резко поднявший цену на показ игры. Это и привело к тому, что стороны до сих пор не договорились о трансляции. В сетке вещания «Матч ТВ» и телеканала «Санкт-Петербург» до сих пор отсутствует матч «Динамо» (Минск) – «Зенит».

«Вполне вероятно, что все решится в последний день», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, матч «Динамо» (Минск) – «Зенит» пройдет в Минске 9 августа. Ответная игра состоится 16 августа в Петербурге.