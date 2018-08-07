Суд арестовал имущество Петросяна и Степаненко на время развода. Юмористы нажили в браке 1,5 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко до окончания их развода. Как пишет 7 августа РБК, об этом сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, обеспечительные меры наложены «для стабилизации ситуации». Теперь всю недвижимость, принадлежащую юмористам, нельзя отчуждать. При этом арестована только недвижимость, поскольку «нажитые в браке культурные ценности» никто не переписывал.

Напомним, 4 июля 2018 года Елена Степаненко подала иск к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. В СМИ сообщали, что Степаненко требует от мужа передать более 80% имущества — речь идет о восьми из десяти квартир в Москве, антиквариате и других ценностях. По данным источников, всего супруги-юмористы нажили в браке имущества на 1,5 млрд рублей.

При этом Петросян уже подал встречный иск к жене. Его детали адвокат юмориста раскрывать отказался.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко поженились в 1985 году. Вместе они принимали участие в многочисленных юмористических телепрограммах и выступали на сцене. Адвокат Петросяна Сергей Жорин рассказал, что фактически супруги не живут вместе уже 15 лет.