«Фонтанка» за 60 секунд — 7 августа

Георгий Полтавченко идет на выборы — пока не знает, с кем.

Гадить в воду не надо — тогда и не помрут. В Петербурге раскрыта тайна мертвых уток.

Подготовка теракта в Казанском соборе стала уголовным делом с одним-единственным фигурантом.

Чистый ангел — на Дворцовой площади помыли одного из главных ангелов Петербурга. Впервые за 15 лет.

Подрядчика Смольного заподозрили в связях с обнальным миром. Идут обыски.

Сытный рынок в который раз оправдал свое название. Там среди бела дня массово и цинично торговали едой. Таможня пресекла безобразие, не благодарите.

Не жили инновационно — не надо и начинать. В Петербурге на остановках снимают табло на солнечных батареях. Не договорились об условиях аренды.

А на «Беговой» закрыли траволаторы. Им пора на реконструкцию — три месяца отпахали как-никак.

Бросить все, уехать на раскопки — реально, даже не будучи ученым. Корреспондент «Фонтанки» рассказывает о своем опыте.

Над Ладогой прошел настоящий смерч. Как в Канзасе, только импортозамещенный.

Вышел самый стивенкинговский сериал по Стивену Кингу из всех возможных. Как насчет каникул в Касл-Роке?