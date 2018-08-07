На Гагарина Ford провалился в асфальт. Водитель, проигнорировавший ограждение, сбежал вместе с машиной

Иномарка припарковалась возле жилого дома на улице Гагарина в Московском районе и провалилась в асфальт. Ограждение водителя не смутило. Машина выбралась из дыры самостоятельно до приезда коммунальных служб.

Фото, на котором запечатлен Ford Ecosport, передним правым колесом застрявший в дыре, в соцсетях выложили очевидцы днем 7 августа. Машина повисла возле 41-го дома по проспекту Гагарина.

Как объяснили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», ранее неподалеку от этого места во время испытаний был выявлен дефект. Пока ремонтная бригада не приступила к работам, участок обозначили как опасный, выставив ограждения. Однако водитель иномарки предупреждение проигнорировал и припарковался вплотную к фасаду здания. Асфальт под тяжестью машины провалился. Когда оценивать повреждения на место приехали теплоэнергетики, дыра уже пустовала.

«Специалисты компании повторно обеспечили меры безопасности и приступают к ремонтным работам», – уточнили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Коммунальщики из ЖКС №1 Московского района положили на место провала доски, с водителем поговорить они также не успели.