Минус одиннадцать: СМУ-11 «Метростроя», которое работает на двух станциях метро, обанкротилось из-за налоговой недоимки

СМУ-11, которое ударными темпами строило станции метро «Беговая» и «Новокрестровская», а сейчас работает на «Дунайской» и «Театральной», скоро прекратит свое существование. Подрядчик задолжал налоговой более 1 млрд рублей и признан банкротом.

Сергей Ермохин/Интерпресс

Как следует из определения Арбитражного суда Петербурга, общая сумма долга ЗАО СМУ-11 «Метрострой» перед налоговой инспекцией составляет 1,073 млрд рублей, из которых 788 млн рублей – основной долг, а еще порядка 284 млн рублей – пени и штраф. Самые солидные суммы среди неуплаченных налогов числятся в графах «налог на прибыль» (338 млн рублей) и НДС (344 млн рублей).

С июня на предприятии действует процедура наблюдения. Следующее заседание суда по делу о банкротстве СМУ назначено на 14 сентября. Несмотря на банкротство, организация продолжает вести работы на станциях «Дунайская» и «Театральная».

«Фонтанка» попыталась связаться с назначенным судом арбитражным управляющим СМУ-11 Дмитрием Михайловым, чтобы узнать имеются ли у компании ликвидные активы. Михайлов ответил просьбой перезвонить позднее, а потом перестал брать трубку.

Если верить официальному сайту «Метростроя», где для СМУ-11 есть отдельная страничка, в распоряжении у компании имеется некоторое оборудование, но очевидно, что его стоимость составляет менее 1 млрд рублей. По данным СПАРК, на 31 декабря 2017 года стоимость чистых активов СМУ составляла 566 млн рублей.

Так что кредиторы СМУ своих денег, скорей всего, не дождутся. Пока подано 9 заявлений о включении в реестр требований, определение о принятии к рассмотрению принято по трем: 80 млн рублей хочет со СМУ-11 получить АО «Главпетербургстрой», 100 тыс. рублей – «Водоканал» и 184 тыс. рублей – СРО «Подземдорстрой». Примечательно, что требования к СМУ-11 предъявило и само ОАО «Метрострой», которое формально не владеет СМУ. Так что скорей всего дело закончится ликвидацией компании, о которой в головном офисе говорят, как о решенном вопросе.

«Объекты будут перераспределены по другим субподрядчикам. В целях сохранения специалистов ЗАО СМУ-11 «Метрострой», в момент прекращения ее деятельности, им будет предложено трудоустройство в другие субподрядные организации. ОАО «Метрострой» предпримет все усилия для сохранения этого коллектива, обладающего уникальным опытом работы на сложнейших объектах метростроения», – рассказали «Фонтанке» в «Метрострое».

В отношении генерального директор СМУ-11 Алексея Морозова было возбуждено уже 2 уголовных дела: по факту уклонения от уплаты налогов и по факту невыплаты заработной платы. В апреле этого года Приморский суд Петербурга приговорил его к лишению свободы на 3 года условно по делу о неуплате налогов, а за невыплату зарплаты топ-менеджер получил штраф.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) рассказали, что действующие контракты на строительство станций заключены непосредственно с ОАО «Метрострой», а не со СМУ-11, и что финансирование работ ведется в полном объеме, без каких-либо задержек. В рамках своих полномочий комитет осуществляет посильный контроль, а решение конкретных задач на объекте – это работа подрядчика.

По данным КРТИ, на 1 августа 2018 года у «Метростроя» 750 млн непогашенного аванса по строительству оранжевой линии метро, на которой будет располагаться «Театральная». Для выполнения работ на эту сумму у подрядчика есть время до 26 ноября 2018 года.

С Фрунзенским радиусом, в который входит «Дунайская» – непогашенных авансов у «Метростроя» нет, но есть небольшое отставание по календарному графику в части выноса инженерных сетей при производстве пешеходных подземных переходов станций «Проспект Славы» и «Дунайский проспект». В Смольном уже пообещали дать на завершение фиолетовой линии еще 1,9 млрд рублей аванса, а также порекомендовали увеличить численность рабочих – их количество не должно быть менее 1000 человек.

Едва ли городские власти допустят серьёзное отставание от графика, но ситуация с банкротством СМУ-11 ставит перед Смольным вопрос: как выполнять заявленный ранее план по строительству 18 новых станций в ближайшие 8 лет. Чиновники видят две альтернативы: либо наращивать силы «Метростроя», либо звать для строительства метро других генподрядчиков.

Такое развитие событий вполне вероятно если учесть, что проблема с выплатой заработной платы метростроителям уже стала притчей во языцах. А в марте ситуация даже вылилась в забастовку – кстати, ее инициатором был как раз тот самый уникальный коллектив СМУ-11, который «Метрострой» «постарается сохранить».

Да и перед подрядчиками компания упорно копит долги. Только за 2018 год к метростроителям было подано 80 исков на общую сумму 5,3 млрд рублей. Больше половины от этой суммы сформировал иск на 2,9 млрд рублей от Смольного за непогашенные авансы по контрактам на строительство стадиона на Крестовском острове. При этом в компании уточняли, что это не более, чем стандартная мера, а «Метрострой» продолжает совместно с комитетом вести работу по сдаче-приемке работ, чтобы как можно скорее достичь общей цели— полностью погасить аванс и урегулировать вопросы, связанные с дополнительными работами.

В неофициальных разговорах сложности в компании объясняют, в том числе, напряженными отношениями с властями города: слишком долгая приемка работ, отказ гасить авансы и большой документооборот. Этот фактор отметили даже те собеседники «Фонтанки», которые в том числе одной из причин трудного положения «Метростроя» называли не самый эффективный менеджмент.

На просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию с банкротством компании вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который уже больше года критикует петербургских метростроителей, ответил так: «Проектами в Петербурге интересуются испанские, сингапурские, китайские компании, имеющие успешный опыт метростроения. Конкуренция в этой сфере крайне необходима».

Справка о компании

Юридическое лицо «СМУ-11» зарегистрировано в 1997 году. Как сообщается на сайте «Метростроя», на протяжении всей истории СМУ-11 участвовало в строительстве всех пяти линий Метрополитена на станциях: «Проспект Ветеранов», «Выборгская», «Девяткино», «Рыбацкое», «Проспект Просвещения», «Пионерская», «Ладожская», «Дыбенко», «Садовая», «Спортивная», «Комендантский Проспект», «Обводный канал», «Звенигородская». Основное направление деятельности СМУ-11 – горнопроходческие и горнокапитальные работы.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»